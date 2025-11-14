Trentatré nuovi carabinieri entrano oggi ufficialmente in servizio nella provincia di Sassari. Questa mattina, venerdì 14 novembre, il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Antonio Maione, ha accolto i giovani militari nella sede del Comando Provinciale, dando loro il benvenuto al termine del percorso formativo.

I nuovi carabinieri, freschi di promozione dopo il 144° corso di formazione svolto nelle scuole di Iglesias, Taranto, Reggio Calabria e Campobasso, hanno concluso sei mesi di addestramento intensivo. Saranno ora destinati alle stazioni e ai reparti dell’intero territorio provinciale, andando a rafforzare in modo significativo l’organico dell’Arma.

L’invio rientra in una strategia nazionale del Comando Generale volta a incrementare la capillarità delle stazioni, presidio essenziale di prossimità e primo punto di riferimento per cittadini e comunità. I giovani militari saranno infatti subito operativi nei diversi comuni della provincia, contribuendo a intensificare i controlli, la prevenzione dei reati e il contrasto alla criminalità predatoria e allo spaccio di stupefacenti, con particolare attenzione ai reati che colpiscono le fasce più deboli.

Nel suo intervento, il colonnello Maione ha rivolto ai nuovi arrivati un augurio di buon lavoro, ricordando l’importanza del ruolo che saranno chiamati a ricoprire: non solo affrontare le sfide operative quotidiane, ma anche costruire un rapporto di fiducia con le comunità locali.

Il potenziamento degli organici conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire un territorio più sicuro, assicurando una presenza sempre più efficiente e vicina ai cittadini.