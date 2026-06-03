Paura nel primo pomeriggio lungo la Statale 131. Intorno alle 13:15, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Abbasanta è intervenuta al chilometro 130 della Statale 131, in direzione Sassari, a causa di un incendio che ha colpito un furgone cassonato.

Il mezzo, per cause che restano ancora da chiarire e accertare, ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava in piena marcia. Il conducente è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno prontamente domato le fiamme e messo in sicurezza i circa duecento metri di area interessata. Il furgone, compreso il carico di erba medica, è andato completamente distrutto. Si è reso necessario il blocco del traffico della corsia interessata per circa un’ora e mezza.