Numerosi incendi di sterpaglie e vegetazione alimentati dal forte maestrale stanno impegnando le squadre dei Vigili del Fuoco su diversi fronti nel Cagliaritano.

Tra gli interventi più rilevanti, a Sestu nei pressi della Provinciale 2, le squadre sono riuscite a impedire che le fiamme coinvolgessero diverse aziende minacciate dall'incendio. A Elmas si è reso necessario l'allontanamento precauzionale delle persone presenti all'interno dell'Istituto Tecnico Agrario "Duca degli Abruzzi", a causa dell'intenso fumo che aveva invaso l'edificio. Per fortuna la struttura non è stata interessata dalle fiamme.

A Capitana le squadre dei Vigili del Fuoco hanno evitato il coinvolgimento di alcune abitazioni private. Nel corso dell'intervento è stata soccorsa una donna che, nel tentativo di proteggere la sua proprietà, aveva inalato del fumo.

Attualmente continuano a pervenire alla Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di viale Marconi richieste di intervento per incendi di vegetazione che oggi hanno interessato territori di Narcao, Villasimius, Quartu Sant'Elena (con quattro distinti interventi), Assemini, Torre degli Ulivi, Carbonia, Barumini, Uta, Elmas, Monserrato, Sestu e in due diverse aree della città di Cagliari.

In diverse occasioni sono intervenute anche le squadre di volontariato inviate dalla Protezione Civile regionale e il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna. Proprio ora la Forestale sta intervenendo, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Pula su un incendio nelle campagne di Monastir in località Ortu Sa Canna.