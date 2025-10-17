Dopo il successo del loro album “Quan miraves a lluny”, il duo Gionta i Riccardo presenta il nuovo videoclip del brano “Asaf i Amira”, ora disponibile su YouTube: https://youtu.be/xMNIq8y1Ap8?si=5xAJoulC4bN4rtv_.

Il brano, scritto e interpretato in lingua algherese, racconta la storia di due giovani amanti separati dalla guerra ma uniti da un sentimento che supera la distruzione e la distanza. “Asaf i Amira” diventa così una metafora universale sull’amore come ultima forma di resistenza di fronte all’ingiustizia e alla violenza.

Alla registrazione del brano ha partecipato anche Salah Namek, violoncellista siriano fra i più apprezzati nel suo genere, la cui presenza musicale conferisce al brano una profonda intensità emotiva e un legame diretto con le terre e le vicende che ne ispirano il racconto.

Il videoclip, realizzato in uno stile illustrato e poetico, accompagna con immagini evocative il racconto del brano, alternando momenti di intimità e speranza a scenari di conflitto e memoria collettiva.

Con questo nuovo lavoro, Gionta i Riccardo confermano il loro impegno nel dare voce, attraverso la musica in algherese, a temi di forte attualità e valore umano, intrecciando tradizione, linguaggio locale e sensibilità contemporanea.