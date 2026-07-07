Quello che doveva essere un ordinario volo di rientro dalla Puglia verso la Lombardia si è trasformato in un vero e proprio caso mediatico di cui si sta parlando moltissimo in rete. Il protagonista della vicenda è Francesco Renga, il noto cantautore e vincitore del Festival di Sanremo 2005, fatto scendere dall'aereo prima del decollo insieme al suo accompagnatore dopo momenti di forte tensione con l'equipaggio e i passeggeri.

L'episodio si è consumato domenica sera a bordo di un velivolo della compagnia low cost Ryanair in partenza dall'aeroporto di Brindisi e diretto allo scalo di Bergamo-Orio al Serio. Le prime avvisaglie di tensione si sarebbero manifestate già all'interno del terminal, durante le procedure di imbarco al gate. I dipendenti dello scalo salentino avrebbero infatti rilevato che il trolley dell'artista superava le misure massime consentite per il trasporto in cabina. Da quel momento sarebbe nata un'accesa discussione tra il cantante e il personale di terra, risolta temporaneamente solo quando Renga si è rassegnato a pagare la tariffa aggiuntiva prevista per imbarcare il bagaglio nella stiva.

Nonostante un paio di selfie concessi ad alcuni fan al gate avessero fatto sperare in un ritorno alla calma, la situazione sarebbe drasticamente degenerata una volta che l'artista è salito a bordo. Secondo quanto riportato da Il Giorno e dal Quotidiano Nazionale, il cantante sarebbe apparso fin da subito molto agitato e nervoso. Renga avrebbe manifestato a gran voce una forte insofferenza nei confronti dello staff di volo, lamentandosi per il ritardo accumulato dall'aereo e arrivando a discutere animatamente anche con i passeggeri delle file vicine. Al tentativo di uno steward di placare gli animi e riportare l'ordine in cabina, il cantautore avrebbe replicato con ulteriori risposte sgarbate.

A quel punto, con l'aereo già in movimento sulla pista di decollo, il comandante ha preso una decisione drastica. Valutando il passeggero in condizioni non idonee ad affrontare il viaggio in sicurezza, il pilota ha interrotto bruscamente la fase di rullaggio, ha allertato le forze dell'ordine e ha invertito la rotta tornando indietro verso il gate d'imbarco per imporre lo sbarco coatto del cantante e del suo accompagnatore. La scena dell'allontanamento è stata immortalata dai telefoni di alcuni passeggeri tra i commenti di disapprovazione dei presenti, e il video è diventato rapidamente virale sui social. Da parte dell’artista e del suo entourage, al momento, nessun commento su quanto accaduto.