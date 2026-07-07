Una nuova ondata di caldo è pronta a interessare la Sardegna. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di mercoledì 8 luglio, quando è previsto un sensibile aumento delle temperature in diverse zone dell’Isola.

Secondo le previsioni, dalla tarda mattinata e fino alla serata il caldo si farà particolarmente intenso nella Sardegna orientale e nel Medio e Basso Campidano, dove le temperature potranno raggiungere localmente i 40 gradi.

Alla base dell’aumento delle temperature c’è l’espansione di un campo di alta pressione di origine africana verso l’Europa centrale e il Mediterraneo, favorita dallo spostamento di un sistema ciclonico attualmente presente sulla Penisola Scandinava. Questa configurazione atmosferica determinerà l’afflusso di aria molto calda anche sulla Sardegna.

Le autorità raccomandano particolare prudenza nelle ore più calde della giornata, evitando, quando possibile, l’esposizione prolungata al sole e prestando attenzione soprattutto a bambini, anziani e persone fragili.