Cresce il livello di attenzione per il pericolo incendi in Sardegna per domani, mercoledì 8 luglio. L'allerta passa da "Media" ad "Alta" in Gallura e nel sud est dell'Isola, compreso il Campidano di Cagliari.

La pericolosità è caratterizzata dal colore "Arancione" e le condizioni sono tali che, "a innesco avvenuto, l'evento, anche se tempestivamente affrontato, può comunque raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".