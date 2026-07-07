Tragedia, questa mattina, a Sassari nella zona industriale di Predda Niedda. Malore fatale alla guida per un uomo di 73 anni, pensionato.

Il tragico episodio si è consumato lungo la rampa della strada 1 che, partendo dall'area dei parcheggi dell'ex negozio Bricoman, immette i veicoli sulla 131. L'uomo ha avvertito un malessere improvviso mentre era alla guida della propria auto. Seduta sul sedile del passeggero, accanto a lui, viaggiava anche la moglie che ha assistito impotente alla scena. La donna, comprensibilmente colpita dal panico, è riuscita comunque a dare l'allarme chiedendo aiuto ai passanti.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha avviato lunghe e prolungate manovre di rianimazione ma per il 73enne non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale di Sassari per gestire la viabilità.