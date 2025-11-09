La Campagna di vaccinazione antinfluenzale della Asl di Sassari prosegue nel nord ovest della Sardegna con il primo Open day della stagione autunnale che ha visto in prima linea un testimonial d’eccezione: il sindaco di Alghero, Raimondo Caciotto, che nella mattinata di sabato si è sottoposto alla somministrazione del vaccino antinfluenzale e ha voluto lanciare un appello alla popolazione: “Io mi vaccino perchè ritengo sia un gesto di grande responsabilità e un gesto di attenzione per noi stessi e per le persone che ci stanno vicine e per la comunità tutta. La salute è un bene collettivo di cui dobbiamo prenderci cura, in particolare garantendo le condizioni di sicurezza e serenità dei più fragili”, ha detto Cacciotto.

Nei prossimi giorni sarà la volta del Comune di Ozieri con l’assessora ai Servizi sociali, Margherita Molinu. L’intento della campagna che vede gli amministratori testimonial straordinari è quello di ricordare l’importanza di vaccinarsi con l’obiettivo di rafforzare il messaggio di prevenzione e responsabilità nei confronti della popolazione più fragile, in particolare anziani e persone con patologie croniche.

L'Asl di Sassari ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente a tutte le persone che corrono il maggior rischio di andare incontro a complicanze come conseguenza della malattia; durante tutta la campagna, oltre al vaccino antinfluenzale verranno offerte anche le vaccinazioni: anti covid, anti pneumococco, anti herpes zoster.

Dove vaccinarsi?

- In uno dei 9 Ambulatori vaccinali della Asl di Sassari diffusi sul territorio. Per prenotare la vaccinazione è sufficiente contattare il numero verde 800334466, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 18.00.

- Dal Proprio Medico di medicina generale o Pediatra di libera scelta che ha aderito alla campagna, o in assenza di questi dei medici degli Ascot.

- In una delle Farmacie del territorio che hanno aderito alla campagna.