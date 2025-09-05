Sessantacinque chilometri, dalla spiaggia di Cala Moresca a Golfo Aranci fino a Berchidda. È la sfida che il prossimo 4 ottobre affronterà Maurizio Porcu, cinquantenne originario di Berchidda, consulente finanziario che da anni vive a Londra e grande appassionato di podismo.

La sua ultramaratona, battezzata “Corro Spensieratamente”, nasce con un obiettivo preciso: unire sport e solidarietà. L’iniziativa è infatti legata a L’Orchestra Spensierata, associazione di volontariato di Berchidda che promuove attività di integrazione sociale per persone con disabilità, dai laboratori di ceramica alla musicoterapia, fino alle attività estive al mare.

Raccogliere fondi per sostenere l’associazione è la vera finalità della corsa, un progetto che Porcu ha coltivato per un anno e che ha già raccolto ampi consensi. Enti pubblici, realtà private e diversi testimonial hanno scelto di sostenerlo, tra cui il runner e influencer Simone Luciani, volto del canale Esco a correre e preparatore atletico dello stesso Porcu.

Nelle scorse settimane è partita anche una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, che troverà il suo culmine proprio nell’ultramaratona da Golfo Aranci a Berchidda. Un’impresa di fatica e di cuore che trasformerà la passione per la corsa in energia concreta a favore della comunità.