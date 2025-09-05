"Questo è un post che come amministratore comunale non avrei mai voluto scrivere, e come cittadino bortigalese non avrei mai voluto leggere". Inizia così lo sfogo del sindaco di Bortigali, Francesco Caggiari, che anticipa la comunicazione di chiusura delle scuole nel Comune del Marghine.

"Da questo anno scolastico a Bortigali non ci saranno più le scuole, a causa di una continua emorragia di alunni a cui si sono dovuti piegare anche gli ultimi irriducibili genitori e alunni che fino allo scorso anno scolastico hanno frequentato la scuola di Bortigali", spiega con amarezza. "'Regaliamo' alle scuole di Macomer ben 47 alunni (tra scuola dell' infanzia, primaria e secondaria di 1°livello) e 3 alunni a quella di Silanus . A noi rimangono gli immobili di qualità, ma vuoti di alunni".

"A mio avviso - prosegue - c'erano tutte le condizioni per mantenere ancora le scuole di Bortigali aperte, magari provando a fare qualche operazione di mercato/acquisti, peraltro già studiate negli anni addietro, ma bocciate dai genitori. Questa mancanza della scuola rappresenta, a mio modesto avviso, un colpo di scure ben piantato sul futuro del nostro paese, perché senza scuole non ci sarà futuro per la nostra comunità".

"A Bortigali, a dire dei genitori, che forse vogliono fare dei loro figli dei piccoli Einstein prima del tempo, non c'erano più le condizioni per una scuola di qualità - afferma il primo cittadino -. All'amministrazione comunale rimane il compito, invece, di garantire loro trasporti, ludoteca, eventualmente campi estivi e comunque logistica, come ad esempio per scuole di ballo sardo o altro. Ma, come ho sempre affermato anche in passato, gli alunni sono figli dei genitori, non del sindaco, al quale rimane comunque sempre la colpa di tutto".

"La cosa più importante è che ognuno, per la propria competenza, si prenda le proprie responsabilità in merito a questo problema - conclude Caggiari -. Auguro comunque ai nostri giovani studenti un buon anno scolastico, proficuo di conoscenze e di crescita intellettiva. Peccato...".