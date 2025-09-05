Un 56enne residente a Monserrato e domiciliato a Quartu Sant’Elena, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri della Stazione Temporanea di Flumini.

Il provvedimento è arrivato su disposizione dell’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, che ha sospeso la misura alternativa e disposto il ripristino della detenzione in carcere. Una decisione presa dopo che i militari avrebbero accertato reiterate violazioni delle prescrizioni imposte all’uomo.

Dopo le formalità di rito, il 56enne è stato trasferito nella Casa Circondariale di Uta, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.