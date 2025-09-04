La piazza Medaglia Miracolosa torna a disposizione della comunità dopo un intervento deciso del Comune che ha riportato ordine e legalità nello spazio pubblico. Questa mattina è stata completata la demolizione di un manufatto realizzato senza autorizzazioni, che da tempo limitava l’uso dell’area. L’operazione, condotta sotto la supervisione dei tecnici dell’Ecologia urbana, dell’Ambiente e del Verde pubblico, si è svolta in piena sicurezza e ha incluso anche un’azione di derattizzazione.

L’iniziativa, coordinata dall’assessora Luisa Giua Marassi, rientra nel piano comunale per la riqualificazione degli spazi urbani e la tutela dei residenti. «Abbiamo avviato una serie di demolizioni di opere abusive grazie alla proficua collaborazione tra i Servizi comunali e le forze dell’ordine. Il nostro obiettivo prioritario è quello di restituire decoro e sicurezza nei quartieri», ha dichiarato il sindaco Massimo Zedda, sottolineando l’impegno per garantire igiene e serenità soprattutto nelle aree più esposte al degrado.

L’operazione rappresenta un tassello importante nella strategia di contrasto all’abusivismo edilizio e nella difesa del patrimonio pubblico. La sinergia tra i vari servizi comunali e la Polizia locale si conferma cruciale per restituire alla città luoghi di aggregazione sicuri e decorosi. Un intervento che si inserisce in un programma più ampio di rigenerazione urbana, volto a rafforzare il senso di comunità e il rispetto delle regole.