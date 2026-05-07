“La nautica continua a crescere ed è un settore strategico per lo sviluppo della Sardegna, per le nostre imprese e per i nostri giovani”. Lo hanno ribadito questa mattina a Porto Rotondo il vicepresidente della Regione e Assessore della Programmazione e del Bilancio, Giuseppe Meloni, e l’Assessore dell’Industria Emanuele Cani, intervenendo all’inaugurazione della quinta edizione della Fiera Nautica di Sardegna, dove Meloni ha anche portato i saluti della Presidente della Regione, Alessandra Todde.

“Da assessore della Programmazione e del Bilancio sento forte la responsabilità di sostenere ogni comparto capace di far crescere la nostra Isola”, ha detto Meloni. “La nautica è uno di questi: può generare lavoro qualificato, aprire nuovi spazi di internazionalizzazione, attrarre investimenti e costruire nuove opportunità per le imprese. Stiamo creando una rete di collaborazione tra pubblico e privato, con una visione comune, mettendo insieme infrastrutture, formazione, innovazione, sostenibilità e capacità di fare sistema” – ha continuato l’assessore Meloni – “La Sardegna ha oltre 1.800 chilometri di coste, porti turistici di eccellenza, professionalità riconosciute, un patrimonio ambientale unico e una posizione strategica nel Mediterraneo. Stiamo lavorando per trasformare la vocazione naturale della nostra Isola in un sistema capace di creare valore stabile e a lungo termine. La sfida è fare della Sardegna un hub mediterraneo della nautica sostenibile”.

Sulla stessa linea l’Assessore regionale dell’Industria, Emanuele Cani, che ha sottolineato la volontà della Regione di far crescere non solo la nautica turistica ma anche la nautica industriale: “Il Cipnes Gallura è un modello virtuoso, ma noi vogliamo estendere questa buona pratica a tutto il territorio regionale, attraverso il coinvolgimento degli altri sette Consorzi Industriali Sardi”, ha spiegato.

Con questo obiettivo, nel pomeriggio l’assessore Cani ha incontrato i presidenti dei CIP per un confronto promosso dall’Assessorato sul ruolo dei consorzi per lo sviluppo dell’industria nautica.

La Fiera Nautica di Sardegna, promossa dal Cipnes Gallura con il sostegno della Regione Sardegna, si svolgerà da oggi al 10 maggio nella Marina di Porto Rotondo. La Fiera ospiterà oltre 250 imbarcazioni e circa 150 espositori, confermandosi un appuntamento di rilievo nel panorama nazionale e mediterraneo della blue economy.

L’assessore Cani interverrà anche domani alle 16 nel talk “Internazionalizzazione, attrazione investimenti, incentivi e competitività europea”. L’assessore Meloni sarà invece presente sabato 9 maggio, alle 10, al talk tematico “L’innovazione dell’offerta formativa universitaria per la modernizzazione e la crescita dell’economia territoriale in ambito nautico e aeronautico”.