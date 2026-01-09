PHOTO
Un operaio di 59 anni di Sant’Elena (Padova) ha perso la vita questo pomeriggio, rimasto schiacciato all’interno di una pressa durante lavori di manutenzione.
L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 16:30 presso la Sesa Spa (Società Estense Servizi Ambientali) di Ospedaletto Euganeo, azienda che gestisce la raccolta e il trattamento dei rifiuti urbani nella bassa padovana.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i sanitari del Suem 118, i carabinieri di Este e gli ispettori dello Spisal, chiamati a svolgere le indagini di loro competenza per chiarire la dinamica dell’accaduto.