Una donna di 30 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata oggi pomeriggio a Gonnosfanadiga dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro con l’accusa di rapina impropria.

L’intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione di un cittadino che, mentre faceva acquisti in un esercizio commerciale del centro, aveva notato la propria auto, una Fiat Panda appena lasciata in sosta, in movimento con a bordo una sconosciuta. Inseguendo il mezzo l’uomo ha assistito alla frenetica fuga della donna, che avrebbe perso il controllo del veicolo, danneggiandolo contro una Jaguar parcheggiata e terminando la corsa nel mezzo della strada, in pieno traffico.

Scesa dall’auto, la donna avrebbe tentato di guadagnare la fuga strattonando la vittima davanti agli occhi dei passanti, ma i Carabinieri, sopraggiunti tempestivamente, l’hanno immobilizzata e messa in sicurezza, regolando la circolazione per evitare ulteriori incidenti.

Nel corso della perquisizione personale, la trentenne sarebbe stata trovata in possesso di un coltello a serramanico e di una piccola dose di hashish, successivamente sequestrati. Formalmente arrestata per rapina impropria e deferita per porto di armi o oggetti atti ad offendere, è stata condotta in caserma per gli adempimenti di rito. Al termine delle procedure, tra cui la segnalazione all’Autorità Amministrativa, la donna è stata posta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.

