Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 24 giugno 2026, quando i militari hanno notato l'uomo nei pressi della propria abitazione mentre teneva un comportamento ritenuto sospetto e hanno deciso di procedere a un controllo.

Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 1,20 grammi di cocaina nascosti nella tasca sinistra dei pantaloni. Gli accertamenti sono stati quindi estesi all’abitazione dove, all’interno di un mobile, i Carabinieri hanno rinvenuto tre confezioni contenenti complessivamente circa 160 grammi di cocaina e 2,54 grammi di marijuana. Nel corso dell’operazione è stato inoltre sequestrato un bilancino di precisione perfettamente funzionante, ritenuto compatibile con l’attività di confezionamento della droga.

I militari hanno anche trovato e sequestrato 8.210 euro in contanti, somma considerata dagli investigatori presunto provento dell’attività di spaccio.

La sostanza stupefacente, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Sassari-Bancali, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, in attesa dell’udienza di convalida.