Duplice omicidio nel pomeriggio di oggi a Pieve di Camaiore, in Versilia. Poco prima delle 15, un uomo di 62 anni, Piero Moriconi, ha ucciso a colpi di fucile la moglie Kety Andreoni, 52 anni, e il figlio 24enne, Mirko Moriconi all’interno dell’abitazione di famiglia.

L'autore del duplice omicidio è stato trovato sul tetto della casa, quindi i carabinieri lo hanno bloccato. Il 62enne non avrebbe opposto resistenza. “Mi sono liberato di loro”, avrebbe detto ai militari.

L'allarme al numero di emergenza è scattato intorno alle ore 14:30. A chiamare il 118 è stato un altro familiare della coppia il quale, terrorizzato dopo aver udito la violenta sequenza di spari, ha segnalato la sparatoria in corso e la presenza dell'uomo armato sul tetto dell'edificio. Sul posto sono confluiti in pochi minuti i sanitari del 118 con l’automedica di Viareggio, le ambulanze della Misericordia di Camaiore e della Croce Rossa di Viareggio, mentre dalla centrale regionale è stato fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso 3. Insieme al personale medico sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri, che si sono occupati di circondare e mettere in sicurezza l'intera area circostante per congelare la scena del crimine.

Una volta che i militari hanno reso sicura l'area, i sanitari sono potuti entrare nell'abitazione, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso immediato della 52enne e del giovane 24enne, entrambi devastati dai colpi d'arma da fuoco ravvicinati. Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire il contesto in cui è maturata la tragedia.