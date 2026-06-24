La Lega Serie A ha ufficializzato il quadro completo di date, orari, anticipi e posticipi dei primi cinque turni del campionato Enilive 2026/2027. Per gli appassionati la struttura standard dei blocchi televisivi rimane pressoché identica a quella dello scorso anno, garantendo la consueta distribuzione dal venerdì sera al Monday Night. Per il Cagliari si prospetta un inizio di stagione vibrante, caratterizzato da trasferte delicate e da una prima notte da brividi alla Domus contro i campioni in carica dell'Inter.

Il sipario sulla nuova stagione dei sardi si alzerà ufficialmente sabato 22 agosto alle ore 20.45. I rossoblù debutteranno in trasferta allo stadio Tardini contro il Parma, in una sfida che si preannuncia subito molto calda ed equilibrata, collocata nello slot dell'anticipo serale del sabato. L'apertura assoluta del torneo avverrà invece poche ore prima (alle 18.30) con Inter-Monza e Udinese-Como.

La vera febbre dell'Isola scatterà però la settimana successiva. La prima stagionale davanti al proprio pubblico coinciderà infatti con un big match di altissimo livello: domenica 30 agosto alle ore 20.45 il Cagliari ospiterà l'Inter. I nerazzurri scenderanno alla Domus in un posticipo domenicale che promette una cornice di pubblico straordinaria.

Nel terzo turno, il club isolano sarà protagonista del Monday Night: la gara interna contro il Lecce si disputerà infatti lunedì 7 settembre alle ore 18.30, anticipando la chiusura del turno affidata a Udinese-Lazio.

La quarta giornata vedrà una trasferta ad alto coefficiente di difficoltà in casa dell'Atalanta, fissata per sabato 12 settembre alle ore 20.45 (uno slot che potrebbe subire variazioni di palinsesto televisivo in base agli incastri delle coppe). Infine, il mini-ciclo iniziale si chiuderà con la quinta giornata, dove il Cagliari anticiperà al pomeriggio del sabato: la trasferta contro l'Udinese al Friuli è calendarizzata per sabato 19 settembre alle ore 15.00.