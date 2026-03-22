Si è svolta venerdì 20 marzo, nei locali dell’ex Pretura di Ittiri, la riunione “itinerante” del Coordinamento della Federazione di Sassari del PSd’Az, primo appuntamento di un percorso pensato per rafforzare il rapporto tra la struttura provinciale e le sezioni del territorio.

L’iniziativa rientra nelle linee programmatiche del segretario Gavino Gaspa, con l’obiettivo di sostenere più da vicino le realtà locali della Città Metropolitana di Sassari attraverso incontri diffusi.

Alla riunione erano presenti il sindaco onorevole Antonio Sau e l’assessore Baingio Cuccu, indicato come candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra. Entrambi, dopo i saluti istituzionali, si sono soffermati sul ruolo dei partiti politici, oggi segnato da una crescente distanza tra politica e cittadini.

“Il PSd’Az è un partito storico e con valori consolidati, che celebra congressi e si confronta con la base”, ha dichiarato il primo cittadino, invitando i dirigenti sardisti a lavorare per costruire un dialogo nell’interesse della comunità di Ittiri.

Nel corso dell’incontro, il segretario sardista locale Andrea Cossu ha illustrato l’attività della sezione, manifestando disponibilità al confronto con la coalizione che fa capo a Cuccu su idee e programmi, in vista di un’eventuale intesa.

La Federazione di Sassari, pur nel rispetto dell’autonomia delle singole sezioni, ha garantito "tutto il supporto possibile per il buon esito delle iniziative che i Sardisti di Ittiri si propongono di portare avanti".

Sul piano organizzativo, il Coordinamento ha approvato all’unanimità il regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Dipartimenti tematici, individuandone ambiti e materie di intervento. L’obiettivo è la costruzione di una piattaforma programmatica nell’ambito della Città Metropolitana di Sassari, attraverso il lavoro dei dieci dipartimenti previsti.

Due sono già pronti: quello per la valorizzazione della lingua sarda, del patrimonio culturale e della storia del PSd’Az, coordinato da Antonello Lai, e quello dedicato a politiche agricole, risorse idriche, pesca e ambiente, coordinato da Tore Piana.

I dipartimenti potranno avvalersi del contributo del mondo scientifico, accademico e professionale, con l’obiettivo di sviluppare proposte strutturate per il territorio.