Gli allacci abusivi individuati e rimossi, i disagi segnalati dai residenti e ora l’intervento per rinnovare la rete idrica. A Selargius, via Bellieni si prepara a un intervento di manutenzione straordinaria dopo settimane di problemi nell’erogazione dell’acqua, con frequenti cali di pressione e interruzioni del servizio.

Nei giorni scorsi, i tecnici di Abbanoa, con il supporto dei carabinieri della stazione locale, sono intervenuti per eliminare alcuni collegamenti abusivi. Una situazione che si inserisce nel quadro delle criticità segnalate nella strada e che ha portato il gestore idrico a programmare il rifacimento della condotta.

I lavori partiranno la prossima settimana. L’impresa incaricata delle manutenzioni è già stata allertata, dopo un sopralluogo effettuato dal presidente di Abbanoa, Giuseppe Sardu.

"È nostro preciso dovere risolvere i problemi dell'utenza - ha dichiarato - Per questo motivo, abbiamo messo in campo tutte le attività per arrivare a una soluzione definitiva delle criticità che si sono manifestate in questa strada".

Il progetto prevede la posa di circa 60 metri di nuove tubature, con un diametro compreso tra 80 e 100 millimetri. Saranno inoltre rifatti gli allacci delle utenze che hanno presentato problemi, con l’obiettivo di migliorare il funzionamento della rete e ridurre i disservizi per le famiglie della zona.