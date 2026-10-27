Un immobile di proprietà di FS Sistemi Urbani, società del gruppo Ferrovie dello Stato, è stato sottoposto a sequestro preventivo a Porto Torres. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, è stato eseguito il 26 ottobre dagli agenti della Polizia giudiziaria del Compartimento di Polizia ferroviaria per la Sardegna, insieme al personale della Sottosezione Polfer di Sassari.

L’intervento è arrivato al termine di un’attività investigativa, condotta anche su delega dell’autorità giudiziaria, che ha portato alla denuncia di cinque cittadini italiani, tutti senza fissa dimora. Nei loro confronti vengono ipotizzati i reati legati all’invasione di un immobile finalizzata all’occupazione.

Durante le operazioni di sequestro erano presenti tre degli occupanti, che sono stati accompagnati in una struttura di accoglienza gestita dalla Caritas di Sassari. La soluzione è stata individuata anche grazie all’interessamento del sindaco di Porto Torres, coinvolto direttamente dagli operatori di polizia per favorire una sistemazione alternativa.

La vicenda resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.