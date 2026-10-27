Un uomo di 80 anni è stato investito da un’auto questa mattina in via Stampa, a Cagliari, mentre attraversava la strada. L’impatto lo ha scaraventato violentemente sull’asfalto, provocandogli lesioni al volto e alla testa.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8. Il conducente del veicolo si è fermato immediatamente per prestare soccorso all’anziano e dare l’allarme. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che dopo le prime cure ha disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Brotzu.

Gli agenti della Polizia Locale hanno raggiunto la zona per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.