Gli ultimi dettagli per i festeggiamenti di Capodanno a Olbia stanno prendendo forma, con un programma ricco di eventi che coinvolgerà residenti e turisti. Le celebrazioni partiranno in anticipo, il 30 dicembre, con spettacoli di musica e comicità in piazza Crispi dalle 21 alle 24. Dj set di Rds e comici di Zelig e Colorado intratterranno il pubblico prima del gran finale della serata del 31 dicembre.

Alle 22:30, sul palco del Molo Brin, si esibiranno i Pinguini Tattici Nucleari, seguiti dall'atteso concerto dei Boomdabash a mezzanotte. Per garantire la sicurezza e prolungare i festeggiamenti in modo ordinato, l'amministrazione comunale ha emanato alcune ordinanze.

Dall'inizio della serata del 30 dicembre fino alla mezzanotte del 1° gennaio, è vietata la detenzione e la vendita di articoli pirotecnici in spazi pubblici per non arrecare disagi a persone e animali. Allo stesso tempo, l'uso di tali articoli all'esterno è consentito solo a persone autorizzate e in conformità con le normative vigenti. Inoltre, durante il passaggio al nuovo anno, è proibito consumare, detenere o vendere bevande in contenitori di vetro, plastica, tetra brik e lattine dalle 19:00 del 31 dicembre alle 7:00 del 1° gennaio.

I locali potranno continuare a suonare musica fino alle 4 del mattino, ma successivamente dovranno limitare l'emissione sonora agli ambienti interni per rispetto ai residenti. Infine, le bevande da asporto saranno servite esclusivamente in bicchieri di materiale biodegradabile, con l'obiettivo di ridurre l'utilizzo della plastica.