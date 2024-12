Durante la notte, una squadra di Vigili del fuoco della stazione centrale è stata chiamata a intervenire per un incendio di un'auto intorno alle 00:30 in via Yourcenat a Nuoro, con sospetti di origine dolosa.

Sono inoltre state gestite diverse emergenze legate al maltempo in tutta la provincia, con particolare attenzione alle zone di Nuoro, Tortolì e Macomer.

Una tettoia in lamiera è stata abbattuta dal forte vento a Orotelli, danneggiato i veicoli parcheggiati sottostanti. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato incessantemente per garantire la sicurezza in tutte le aree coinvolte.