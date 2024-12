La squadra 9A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola è al lavoro per spegnere un incendio che ha colpito un fienile in via Silvio Pellico a Siniscola, delle 20:30 della serata di ieri, domenica 22 dicembre. Al momento non si sa cosa abbia causato l'incendio e per fortuna non ci sono state vittime tra mezzi e animali.

I danni alla struttura sono considerevoli e la squadra dei Vigili del Fuoco, supportata da un'autobotte, sta combattendo le fiamme.

Lo scorso sabato, la stessa squadra ha affrontato due situazioni di incendio riguardanti autovetture. Il primo incidente, che ha coinvolto tre auto, è avvenuto in via Migliorisi a Siniscola, mentre il secondo, con un furgone coinvolto, si è verificato in via Roma.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per estinguere gli incendi e mettere in sicurezza le aree interessate, conducendo i primi accertamenti che non escludono la possibilità di un incendio doloso. Nell'intervento sono stati coinvolti anche polizia e carabinieri.