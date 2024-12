Un altro tragico incidente di caccia è avvenuto in Sardegna, causando la morte di Pietro Mais, un ex carabiniere di 63 anni residente a Villacidro. Durante un'operazione per rimuovere un proiettile di fucile dall'addome, avvenuta nell'ospedale Giovanni Paolo II, Mais è purtroppo deceduto.

Secondo le prime informazioni, l'uomo è stato colpito da un proiettile vagante che ha rimbalzato su una roccia. Il tragico evento è stato segnalato da alcuni cacciatori presenti sul posto, i quali hanno trovato Mais ferito all'addome e riverso a terra. Trasportato d'urgenza all'ospedale olbiese a bordo di un elicottero, Mais è stato vittima di una grave emorragia durante l'intervento chirurgico alla zona del rene, perdendo la vita. La tragedia si è consumata durante una battuta di caccia al cinghiale nelle impervie e isolate campagne di Aglientu, nella località di Mascarizzu, nell'Alta Gallura.

L'incidente di caccia a Quartu

Questo tragico evento ricorda un'altra drammatica situazione verificatasi durante una battuta di caccia a Quartu Sant'Elena il 15 dicembre, quando Matthias Steri, 27 anni, ha accidentalmente sparato e ucciso il suo amico fraterno Giacomo Desogus, 28 anni, colpendolo alla testa. Successivamente, devastato dal rimorso, Steri si è tolto la vita con la stessa arma.

I corpi dei due giovani furono ritrovati la notte di domenica dai Carabinieri nelle campagne di Quartu, in località Santu Lianu. L'allarme della scomparsa fu dato dai familiari dal momento in cui i due non rientravano dalla battuta di caccia a piedi. Attraverso la localizzazione dei loro telefoni cellulari attivi, ma non rispondenti, venne individuata l'area di ricerca nel bosco.

L'autopsia conferma l'ipotesi iniziale

Il medico legale Roberto Demontis, incaricato dal pm Andrea Massida, ha condotto l'autopsia sui corpi delle vittime, confermando le circostanze della tragedia. Desogus è stato colpito al capo dal proiettile partito accidentalmente da Steri, il quale era in possesso del fucile appartenente alla vittima. Gli esami hanno durato diverse ore e non hanno ancora chiarito come sia avvenuto il tragico incidente, sebbene si ipotizzi che si sia trattato di un evento accidentale mentre si passava l'arma da un giovane all'altro.