Un bottino di oltre 30mila euro quello di una rapina portata a segno stamattina poco dopo le 8, davanti allo stadio Mariotti ad Alghero. Il furto è stato compiuto, secondo una prima ricostruzione, da due individui mascherati.

Uno dei rapinatori ha minacciato il titolare del distributore di carburante con un coltello mentre stava uscendo dall'edificio. L'uomo aveva appena raccolto il denaro dalle casse e lo aveva messo in un borsello prima di recarsi in banca per depositarlo.

I malviventi sono fuggiti rapidamente a piedi, superando una recinzione dietro l'area di servizio. I carabinieri sono intervenuti sul posto per avviare le indagini sull'accaduto.