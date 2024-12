"Posso sapere cosa stanno pensando adesso i miei amici: 'Se torni a Natale, ti faremo trovare una montagna di ossicini e un maialetto arrosto intero'. Noi ti aspettiamo sempre". Sono le parole colme di tenerezza, amore ma anche tristezza sulla pagina Facebook “Macchia Monteponi”, che pubblica i post in prima persona, come se a scrivere fosse proprio il cagnolino Macchia, disperso ormai da tre mesi a Iglesias.

"Divertitevi e non dimenticatevi di dare un grande abbraccio ai vostri cari e tutte le coccole del mondo ai più simpatici di casa, noi i quattro zampe - prosegue il post -. Ringraziamo ancora una volta tutti quelli che sono sempre disponibili e preoccupati per Macchia. Ancora non ci sono novità, pero ci sono tanti animali bisognosi e siamo sicuri che anche Macchia sarebbe molto contento di condividere i suoi doni con quelli che veramente hanno bisogno. Non dimenticatevi di nessuno, siano a due gambe che quattro zampe. Tutti siamo degni di perdono, sostegno e di un’opportunità. Buone Feste e un Sereno Natale a tutti e grazie)".

Del dolcissimo cagnolino bianco amico dei pellegrini, che era solito accompagnare le persone durante il cammino di Santa Barbara, le ricerche sono proseguite quotidianamente a Iglesias, soprattutto nel quartiere Monteponi, ma senza esito. Neanche i droni termici, utilizzati per una settimana, hanno portato al ritrovamento del povero Macchia. Ma le speranze di ritrovarlo sono sempre accese.

La pagina Facebook aveva informato che le condivisioni degli appelli di aiuto erano state oltre 10mila e ringraziato più volte i volontari e chi ha donato una piccola somma per consentire l’utilizzo dei droni, offrendo una ricompensa a chi riporterà Macchia a casa.