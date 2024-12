Durante le festività natalizie, è importante prestare attenzione all'alimentazione secondo gli specialisti di Aigo (Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri). Gli esperti, come riporta un articolo di Adnkronos, hanno messo in luce che si rincontrano in Italia differenze regionali con un eccessivo consumo di carni di bassa qualità, grassi e carboidrati al Nord Ovest, mentre al Sud si nota una riduzione del consumo di frutta e verdura, correlata all'aumento di sovrappeso e obesità.

Queste tendenze possono aumentare il rischio di malattie come diabete, patologie cardiovascolari e neoplasie. Durante le festività natalizie, seguire alcuni consigli alimentari può aiutare a mantenere uno stile di vita sano e prevenire problemi di salute.

La dieta prima delle feste

"Lo schema alimentare di base per il periodo precedente le festività - rhannoiferito i gastroenterologi ad Adnkronos - è da integrare con porzioni limitate di pane integrale tostato o, in uno dei due pasti principali, di pasta o riso integrale. Gli stessi principi dietetici possono essere adottati nel periodo immediatamente successivo, nel quale si verifica notoriamente un incremento esponenziale nella adozione di piani dietetici improvvisati e scientificamente non controllati o addirittura potenzialmente dannosi".

In aggiunta, sempre come riportato nell'articolo, è consigliabile limitare il consumo di alcolici, evitando completamente le bevande zuccherate e aumentando l'assunzione di acqua ad almeno 1,5 litri al giorno. È importante integrare nella dieta alimenti detox come il tè verde, il sedano, la mela e gli spinaci. Le fonti proteiche consigliate includono pesce e carni bianche come pollo e tacchino; è preferibile utilizzare metodi di cottura leggeri come il forno, il vapore o la griglia. Non è necessario eliminare i grassi, ma è consigliabile sostituirli con grassi sani come gli Omega 3, presenti principalmente nel pesce e in alcune varietà di frutta.cio.

No al digiuno

Evitare di digiunare durante le festività natalizie è importante per mantenere un equilibrio alimentare. Secondo l'Aigo, il digiuno come metodo per compensare gli eccessi alimentari può essere dannoso, poiché rallenta il metabolismo e porta a una sensazione di frustrazione che potrebbe portare a mangiare troppo in seguito. È consigliabile invece seguire una dieta pre-natalizia varia, con pochi zuccheri raffinati e ricca di fibre per sentirsi sazi. Inoltre, è sconsigliato iniziare un pasto natalizio a digiuno; è meglio consumare uno spuntino leggero, come frutta secca o semi, per evitare sbalzi glicemici e soddisfare il senso di fame grazie agli Omega 3 presenti nei grassi sani.