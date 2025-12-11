Avrebbe aggredito con calci e pugni un'amica della sua ex compagna, così nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 dicembre a Sorso, i Carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di lesioni personali.



L'intervento dei Carabinieri è stato richiesto tramite il numero di emergenza 112, segnalando un uomo che stava aggredendo due donne in via Leonardo da Vinci. I militari sono intervenuti prontamente e sono riusciti a fermare l'uomo che, secondo quanto riferito, stava ancora minacciando le due donne, rifugiatesi in una casa con l'aiuto di una residente del luogo.



La donna aggredita è stata trasportata all'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove i medici hanno valutato che avrebbe bisogno di circa 30 giorni per guarire completamente.



L'uomo è stato detenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Sorso in attesa dell'udienza di convalida, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che è responsabile delle indagini.



