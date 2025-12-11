Presso la sede del Comando Legione Carabinieri Sardegna a Cagliari, si è svolta, nella mattinata di oggi, giovedì 11 dicembre, una cerimonia di grande significato istituzionale dedicata al riconoscimento dei militari che si sono distinti per professionalità, senso del dovere, dedizione al servizio e capacità operative. L’evento, presieduto dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Francesco Rizzo, ha rappresentato un importante momento di valorizzazione dei militari e di condivisione con le loro famiglie, nel solco della tradizione tipica dell’Arma dei Carabinieri.

Alla presenza dei Comandanti Provinciali, di una rappresentanza dello Stato Maggiore, delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari e dell’Arma in congedo, la cerimonia ha assunto un carattere partecipato e profondamente umano. Il riconoscimento attribuito ai militari non ha solo un valore formale, ma testimonia l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini dell’Arma, che operano con spirito di servizio e grande professionalità, spesso affrontando situazioni complesse e contesti difficili. Nel suo intervento, il Generale Rizzo ha evidenziato l’importanza di momenti come questo, capaci di rafforzare il senso di appartenenza, la motivazione e la consapevolezza del ruolo che l’Istituzione riveste nella vita delle comunità locali. Un apprezzamento particolare è stato rivolto ai familiari presenti, ai quali è stato riconosciuto il sostegno silenzioso e costante che accompagna il quotidiano servizio dei militari.

Tra i militari del Comando Provinciale di Cagliari sono stati conferiti diversi Encomi Semplici di Comando di Legione. Il primo riconoscimento è stato attribuito al Capitano Luigi Di Costanzo, al Luogotenente Daniele Marroccu, al Maresciallo Maggiore Fabio Maudau e al Vice Brigadiere Pietro Calabrò, tutti appartenenti alla Compagnia di Iglesias. La motivazione recita: “Comandante di Compagnia distaccata e addetti a Nucleo operante in territorio sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, con spiccata professionalità, notevole acume investigativo ed elevato spirito di sacrificio, conducevano una complessa azione di polizia con l’irruzione nel covo di una agguerrita banda di malfattori, che consentiva di sventare un tentativo di rapina e trarre in arresto i responsabili prima che potessero attuare il loro progetto criminale. L’operazione si concludeva con l’arresto di due soggetti in flagranza di reato, il sequestro di un’arma da fuoco e di uniformi dell’Arma dei Carabinieri, riscuotendo il plauso delle Autorità e dell’opinione pubblica e contribuendo a esaltare l’immagine dell’Istituzione.” L’operazione, svolta a Villaspeciosa, risale al 31 gennaio 2025.

Il secondo Encomio Semplice di Comando di Legione è stato concesso al Maresciallo Maggiore Armando Derviso, della Compagnia di Dolianova, e al Maresciallo Maggiore Antonino Di Marco, in servizio presso il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari. La motivazione sottolinea: “Addetti a Nucleo Investigativo di Comando Provinciale e ad Aliquota Operativa di Compagnia distaccata, evidenziando non comune senso del dovere, elevato spirito di sacrificio e spiccato acume investigativo, conducevano complessa e prolungata attività investigativa nei confronti di un sodalizio criminale responsabile di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, turbata libertà degli incanti, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. L’operazione, che si concludeva con la denuncia di quattro soggetti, di cui due sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari e il sequestro di beni mobili e immobili per un valore di circa due milioni di euro, riscuoteva l’unanime consenso nell’opinione pubblica, contribuendo a esaltare il prestigio e l’immagine dell’Istituzione.” L’attività si è svolta tra Cagliari e Quartu Sant’Elena nel periodo compreso tra il 3 agosto 2021 e il 18 marzo 2025.

Il terzo Encomio Semplice di Comando di Legione ha coinvolto il Luogotenente Carica Speciale Riccardo Pirali, Comandante della Stazione di Sestu, la Marescialla Ordinaria Sara Francomano e l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Alessandro Obinu, entrambi in servizio nella stessa Stazione, oltre al Luogotenente Carica Speciale Vittorio Piras, Comandante del NORM della Compagnia di Quartu Sant’Elena, al Maresciallo Capo Simone Vettese, al Brigadiere Capo Qualifica Speciale Luigi Vacca e all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Stefano Atzeni, tutti appartenenti al NORM. La motivazione afferma: “Comandanti e addetti, a NORM e a Stazione distaccati, operanti in territorio sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, con spiccata professionalità, notevole acume investigativo, alto senso del dovere e lodevole iniziativa, conducevano complessa indagine su efferata rapina perpetrata in danno di un centro scommesse da soggetti armati e travisati, nel corso della quale uno dei titolari rimaneva gravemente ferito. L’attività, che si concludeva con l’arresto di due esecutori materiali e del basista, riscuoteva il plauso dell’opinione pubblica e della scala gerarchica, esaltando così il prestigio e l’immagine dell’Istituzione.” L’indagine si è svolta tra il 9 ottobre 2024 e il 10 giugno 2025 nel territorio di Sestu.

Infine, è stato conferito l’Elogio del Comandante della Legione Carabinieri Sardegna agli Appuntati Scelti Qualifica Speciale Stefano Marcia e Federico Sanna, entrambi addetti all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro. La motivazione riporta: “Capo equipaggio e addetto ad Aliquota Radiomobile di NORM di Compagnia distaccata, evidenziando eccezionali doti umane e di carattere, nonché alto senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, offriva un rendimento costante e di elevatissimo livello degno di lode, costituendo un sicuro punto di riferimento per i colleghi e acquisendo la stima dei superiori. Splendida figura di graduato sorretto da grandi motivazioni che, grazie a una vasta e solida preparazione professionale, contribuisce ad accrescere l’immagine e il prestigio dell’Istituzione.” L’attività encomiata si riferisce al periodo gennaio 2023 – maggio 2025 a Villacidro.