Per la giornata di sabato 14 giugno, il territorio comunale di Cagliari sarà interessato da una nuova allerta per pericolo incendio. A comunicarlo è la Protezione civile regionale, che ha emesso un bollettino con codice giallo, corrispondente a una pericolosità media.

Il rischio riguarda in particolare le aree esposte a vegetazione secca e facilmente infiammabile, in un periodo dell’anno in cui le alte temperature e il vento possono favorire l’innesco e la propagazione degli incendi.

L’amministrazione invita cittadine e cittadini alla massima attenzione e a consultare le norme di comportamento in caso di incendio boschivo, disponibili sul sito della Protezione civile regionale. È fondamentale evitare comportamenti rischiosi, come l’accensione di fuochi all’aperto, l’abbandono di mozziconi di sigaretta o l’utilizzo incauto di attrezzature che potrebbero generare scintille.