Dopo due giorni di festa e condivisione, domani a Bultei si vivrà uno dei momenti più solenni e sentiti della ricorrenza in onore di Santa Margherita. Domenica 20 luglio, il paese si stringerà attorno alla sua patrona con la celebrazione della Santa Messa solenne alle ore 11:00, presieduta dal Vescovo Corrado Melis e accompagnata dal canto del Coro Santa Margherita.

Il cuore della giornata sarà nel pomeriggio, alle ore 18:30, quando prenderà il via la tradizionale processione per le vie del paese, alla presenza delle autorità religiose, dei gruppi folk in abito tradizionale, della banda musicale e dei fedeli. Un momento di profonda devozione che affonda le radici nella storia del paese e che ogni anno rinnova l’identità e lo spirito di comunità.

La processione sarà trasmessa in diretta su Sardegna Live, con il commento di Roberto Tangianu, accompagnato dall’assessore Mario Rubatta, per permettere anche a chi è lontano di condividere un rito che è espressione autentica della fede e delle tradizioni popolari del Goceano.

Una giornata che unisce sacro e memoria collettiva, in cui Bultei si fa testimone del proprio patrimonio spirituale e culturale.