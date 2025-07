La Protezione civile regionale ha emesso un aggiornamento del bollettino sul rischio di incendi per la giornata di domani, domenica 20 luglio. Secondo le ultime informazioni, il livello di allerta nella zona di Cagliari è stato nuovamente classificato come codice arancione, indicando un alto grado di pericolosità.

“Le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”, specifica il bollettino.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 19 luglio

Cielo inizialmente poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte, schiarite dalla serata.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali con rinforzi pomeridiani sino a forte lungo le coste orientali della Gallura e sul Golfo di Orosei.

Mari: generalmente mossi. Poco mossi sui settori nord-ovest e nord nel primo pomeriggio.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 20 luglio

Locali addensamenti nuvolosi bassi sui settori occidentali nella prima mattina con possibili piovaschi, sereno altrove. Schiarite dalla tarda mattina.

Temperature: minime in diminuzione nelle zone interne, massime in moderato calo nel settore occidentale, sensibile nel nord-ovest e in moderato aumento nei settori orientale e meridionale.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali. Deboli variabili e calma nelle zone interne dalla serata.

Mari: generalmente mossi, poco mosso il Golfo dell'Asinara.

Previsioni per lunedì 21 luglio

Cielo prevalentemente sereno.

Temperature: in lieve aumento.

Venti: deboli dai quadranti occidentali con rinforzi sulle Bocche di Bonifacio. Brezze sui settori orientali.

Mari: generalmente mossi, poco mosso il Golfo dell'Asinara e localmente i bacini orientali.

Tendenza per i giorni successivi

Martedì è previsto cielo sereno con temperature in diminuzione, venti deboli occidentali e mari generalmente mossi. Mercoledì il cielo sereno rimarrà in prevalenza sereno con temperature in aumento, brezze e moto ondoso in diminuzione nei bacini orientali.