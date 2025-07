È allerta per imminente arrivo della "più forte fiammata africana degli ultimi decenni": il bersaglio preferito dell'anticiclone africano sembra essere il Sud Italia, con particolare attenzione alla Sicilia, dove potrebbe essere battuto il record europeo di temperatura massima del 2021, che ha raggiunto i 48 gradi. È la previsione del meteorologo Lorenzo Tedici, "Il caldo estremo - avverte - dominerà su tutto il Sud e su parte del Centro Italia fino a giovedì 24 luglio".

Durante il fine settimana, l'anticiclone africano farà salire le temperature fino a 40 gradi in Sardegna, Sicilia e Puglia. La situazione si aggraverà ulteriormente all'inizio della prossima settimana, con previsioni di picchi di calore fino a 45 gradi lunedì nelle zone interne tra Siracusa e Catania. "Se il vento secco contribuirà al caldo estremo - afferma Tedici - potremo battere il precedente record europeo del 2021, registrato proprio in questa zona sicula a Floridia in provincia di Siracusa l'11 agosto. Battere un record di 48,8 gradi significa sfiorare i 50, mai accaduto in Italia e in tutta Europa".

Al momento, il record mondiale del caldo appartiene alla Valle della Morte in Usa, quando il 10 luglio 1913 furono raggiunti i 56,7 gradi. In Italia, avverte l'esperto, "i modelli prevedono 30 gradi a circa 1500 metri in libera atmosfera, un parametro meteo che non si osserva quasi mai sul nostro territorio. Questa drammatica anomalia è prevista tra Sicilia e Calabria e in linea generale si tradurrà in 28 di notte e 44 gradi di giorno". Tra lunedì e mercoledì, in Sicilia - tra Siracusa, Catania e Caltanissetta - si potrebbe raggiungere una massima "oltre i 49 gradi", sottolinea.

"È dunque allerta caldo estremo con rischi molteplici, anche alle infrastrutture e alle reti elettriche che - rileva Tedici - potrebbero collassare. Il caldo estremo dominerà su tutto il Sud e su parte del Centro Italia fino al 24 luglio".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 19 luglio

Cielo inizialmente poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte, schiarite dalla serata.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali con rinforzi pomeridiani sino a forte lungo le coste orientali della Gallura e sul Golfo di Orosei.

Mari: generalmente mossi. Poco mossi sui settori nord-ovest e nord nel primo pomeriggio.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 20 luglio

Locali addensamenti nuvolosi bassi sui settori occidentali nella prima mattina con possibili piovaschi, sereno altrove. Schiarite dalla tarda mattina.

Temperature: minime in diminuzione nelle zone interne, massime in moderato calo nel settore occidentale, sensibile nel nord-ovest e in moderato aumento nei settori orientale e meridionale.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali. Deboli variabili e calma nelle zone interne dalla serata.

Mari: generalmente mossi, poco mosso il Golfo dell'Asinara.

Previsioni per lunedì 21 luglio

Cielo prevalentemente sereno.

Temperature: in lieve aumento.

Venti: deboli dai quadranti occidentali con rinforzi sulle Bocche di Bonifacio. Brezze sui settori orientali.

Mari: generalmente mossi, poco mosso il Golfo dell'Asinara e localmente i bacini orientali.

Tendenza per i giorni successivi

Martedì è previsto cielo sereno con temperature in diminuzione, venti deboli occidentali e mari generalmente mossi. Mercoledì il cielo sereno rimarrà in prevalenza sereno con temperature in aumento, brezze e moto ondoso in diminuzione nei bacini orientali.