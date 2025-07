Un abbraccio affettuoso tra la folla in visibilio a un concerto: sembrava una scena normalissima, ma quando è emerso che i protagonisti di questo gesto erano Andy Byron, Ceo di Astronomer, e Kristin Cabot, Chief People Officer della stessa azienda (ed entrambi sposati), l'effetto è stato travolgente.

Il video, registrato durante il concerto dei Coldplay al Gillette Stadium di Boston, ha rapidamente suscitato l'interesse sul web, accumulando milioni di visualizzazioni e scatenando speculazioni su una possibile relazione extraconiugale. Di fronte a queste circostanze, Astronomer ha reagito prontamente: secondo quanto riportato dai media statunitensi, entrambi i dipendenti sarebbero stati sospesi. Nel frattempo, il cofondatore Pete DeJoy avrebbe assunto temporaneamente il ruolo di Ceo.

Il consiglio di amministrazione ha annunciato l'avvio di un'indagine ufficiale sul caso, come riportato in un post pubblicato su X dalla stessa azienda: "Astronomer si impegna a rispettare i valori e la cultura che ci hanno guidato fin dalla nostra fondazione. Ci aspettiamo che i nostri leader stabiliscano standard di condotta e responsabilità. Il Consiglio di Amministrazione ha avviato un'indagine formale in merito a questa questione e a breve condivideremo ulteriori dettagli".