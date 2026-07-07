Sono arrivati questo pomeriggio presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari 17 Marescialli, destinati ai reparti dell’Arma nell’ambito del piano di potenziamento estivo disposto dal Comando Generale.

Ad accoglierli, il Comandante Provinciale Generale di Brigata Luigi Grasso che ha rivolto loro un caloroso saluto di benvenuto, unitamente alla presenza degli Ufficiali in servizio presso il Comando.

Il Generale Grasso ha preliminarmente illustrato l’andamento dell’intero territorio della Provincia, indicando le criticità del territorio sotto il profilo della sicurezza e delineando le linee operative da attuarsi. Ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dai Carabinieri all’interno del tessuto sociale e il valore del quotidiano servizio che deve essere rivolto sempre a soddisfare i bisogni del cittadino.

I militari presteranno servizio per tutta la stagione estiva presso le Stazioni Carabinieri delle località a maggiore vocazione turistica, contribuendo al rafforzamento del controllo del territorio e alla tempestiva risposta alle esigenze delle comunità locali.

Il Comandante Provinciale ha ribadito l’importanza di operare sempre con fermezza, competenza ed equilibrio, senza mai trascurare l’aspetto umano, saper comprendere e ascoltare i bisogni dei cittadini con una particolare attenzione verso le persone più fragili, deve essere la cifra distintiva della nostra missione. In questo periodo di particolare impegno operativo il Generale Grasso, soffermandosi sull’importanza di garantire costantemente la prossimità sociale dell’Istituzione, ha evidenziato l’insostituibile ruolo delle Stazioni Carabinieri, presidi di legalità, punti di riferimento per tutta la comunità e anche luoghi di accoglienza familiare per tutti coloro che ne hanno bisogno.

A questi militari, tra breve, si aggiungeranno ulteriori 24 unità che andranno a integrare il servizio preventivo di controllo del territorio nell’intera Provincia per la stagione estiva.