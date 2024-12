Babbo Natale, insieme a tre elfi speciali, ha scelto di donare gioia ai pazienti oncologici dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in un modo unico anche quest'anno: cavalcare invece della tradizionale slitta trainata dalle renne.

Questa mattina, alle 9:30, in un'atmosfera magica e commovente, Annalisa Sanna, travestita da elfo e in sella al suo cavallo Macrusa, ha guidato Babbo Natale e altri due elfi per portare dei panettoni come dono al Day hospital del reparto di Oncologia medica di via De Nicola.

Annalisa, paziente oncologica dal 2017, ha voluto con forza trasmettere un messaggio di speranza: "Con questo gesto voglio dimostrare che nonostante la malattia e le cure, si può continuare a sognare e a condurre una vita normale."

Per il terzo anno consecutivo, questa speciale iniziativa è stata organizzata grazie alla collaborazione dell'associazione ippica "Il monello" e dell'associazione di oncoematologia "Mariangela Pinna" odv. Annalisa ha condiviso il suo legame speciale con Macrusa, il cavallo a cui è affezionata da sei anni, descrivendolo come una fonte di sostegno durante i momenti difficili della sua terapia. Un medico presente all'evento ha sottolineato che il cavallo simboleggia coraggio e bellezza, qualità che si riscontrano nei pazienti ogni giorno, auspicando che questo gesto possa rafforzare la loro determinazione nel combattere la malattia.

All'ospedale, Annalisa è stata accolta con applausi dal personale sanitario del reparto di Oncologia medica, portando con sé non solo doni materiali, ma anche un carico di affetto e incoraggiamento. Questo gesto straordinario ha reso speciale una giornata ordinaria, regalando sorrisi e speranza a chi sta affrontando una difficile battaglia contro la malattia.