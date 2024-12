"Lasciate che il mio piccolo orsacchiotto voli di nuovo in giro per il mondo, André non ha fatto niente a nessuno. È stato con noi sulla Terra solo per nove anni, perché tu, non capisco. Ora sei con la nonna e il nonno in cielo. Gli sei mancato molto, come manchi a noi qui ora. Vivrai sempre nei nostri cuori, te lo prometto”. Sono parole strazianti e colme di dolore quelle di Desiree Gleissner, mamma del piccolo André, il bambino di 9 anni morto durante l'attentato ai mercatini di Natale in Germania.

La donna ha affidato la propria disperazione a un post su Facebook che è stato immediatamente condiviso da centinaia di persone.

Un bimbo spensierato e attivo

André si era trasferito da poco in Sassonia-Anhalt con la madre Désirée, il compagno e i suoi quattro fratelli maggiori, lasciando la sua città natale di Floss in Baviera dove si era entusiasticamente unito all'associazione dei bambini dei vigili del fuoco, andava a scuola e faceva anche il chierichetto. Una breve vita contraddistinta, nelle descrizioni di familiari e amici, da spensieratezza e curiosità, come dovrebbe essere quella di un bambino di 9 anni.

Il 20 dicembre scorso, però, la sua breve vita è stata tragicamente interrotta mentre si trovava al mercatino di Natale di Magdeburgo con la sua famiglia. Un'auto pirata ha causato la sua morte insieme a quella di altre quattro donne di diverse età, originarie della zona e del Burgenland.

Avviata raccolta fondi online

Le amiche di sua madre hanno recentemente lanciato una raccolta fondi online per offrire supporto finanziario alla famiglia durante il periodo dei funerali e per permettere loro di elaborare il proprio dolore nel modo che ritengono più adatto.