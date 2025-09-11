Riprendono, dopo la pausa estiva, le giornate dedicate alla prevenzione sanitaria promosse dall’Avis Provinciale di Sassari, in collaborazione con Sardegna for You e con il sostegno della Fondazione di Sardegna.

Il primo appuntamento è in programma sabato 27 settembre nella sede dell’Avis Provinciale di Sassari, Strada vicinale Taniga San Camillo. Domenica 28 settembre l’iniziativa si sposterà invece a Uri, nella Biblioteca comunale di via Sassari 22. In entrambe le giornate sarà proposto lo screening di prevenzione maschile a cura del dottor Fernando Cavacece, specialista in urologia e andrologia, con controlli su prostata, apparato testicolare, valutazioni urologiche under 40, screening reno-vescicale e uroflussometria. A Sassari, nella stessa occasione, sarà disponibile anche lo screening dermatologico con controllo dei nei.

Il mese di ottobre si aprirà con l’appuntamento di sabato 4, dedicato all’elettrocardiogramma e alla visita cardiologica.

“Il progetto è nato per offrire ai donatori Avis la possibilità di sottoporsi gratuitamente a controlli specialistici come segno di riconoscenza per il loro impegno – spiega il presidente dell’Avis Provinciale Antonio Dettori -, ma considerato il forte interesse, gli screening sono stati aperti anche ai non donatori, a fronte di un piccolo contributo, anche con l’obiettivo di incentivare nuove adesioni alla donazione di sangue”.

Per le prenotazioni i donatori Avis possono rivolgersi direttamente alla propria comunale, mentre i non donatori possono contattare il numero 351 7702262 (attivo dal lunedì al venerdì, ore 10-13 e 15-18).

“Con questa iniziativa – sottolinea Dettori - vogliamo ribadire un messaggio chiaro: donare sangue fa bene agli altri, ma chi dona non viene mai dimenticato. La prevenzione è un dono che restituiamo ai nostri volontari, veri protagonisti della solidarietà”.