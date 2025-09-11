Pochi minuti di spesa si sono trasformati in una brutta sorpresa per un cittadino algherese: all’uscita dal supermercato la sua bici era sparita. A portarla via, approfittando della distrazione del proprietario, era stato un uomo che però non aveva fatto i conti con le telecamere di sorveglianza e con la rapidità della Polizia.

L’episodio risale a qualche giorno fa. La bici era stata parcheggiata a pochi metri dall’ingresso di un supermercato cittadino, ma al ritorno il proprietario non l’ha più trovata. Scattata la segnalazione al Commissariato di Alghero, gli agenti si sono messi subito al lavoro visionando le immagini del sistema di videosorveglianza.

I filmati hanno chiarito la dinamica: un uomo, giunto a piedi davanti al supermercato, ha adocchiato la bicicletta incustodita, si è allontanato per qualche istante e poi, tornato indietro, dopo aver verificato che nessuno lo stesse osservando, l’ha afferrata con un gesto fulmineo, allontanandosi subito dopo e sparendo velocemente nel traffico.

Il ladro non era però un volto nuovo: gli agenti lo hanno riconosciuto, essendo già noto per alcuni precedenti. È stato rintracciato e denunciato all’Autorità giudiziaria con l’accusa di furto.