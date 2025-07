Anche nei mesi più caldi l’appello resta lo stesso: il sangue serve sempre. A lanciare il messaggio è l’Avis Comunale di Alghero, che rinnova il proprio impegno con una serie di raccolte programmate ogni settimana per i mesi di luglio e agosto, rispondendo alla crescente richiesta da parte dei centri trasfusionali e microcitemici della Sardegna.

Il primo appuntamento di luglio è fissato per sabato 5, dalle ore 8:00 alle 12:00, nei giardini pubblici di via Vittorio Emanuele, tra via Sassari e via Cagliari, dove sarà presente l’autoemoteca con l’équipe medica dell’Avis Provinciale di Sassari. Lì sarà possibile donare in sicurezza e ricevere, come piccolo gesto di ringraziamento, un buono colazione da consumare presso la Pasticceria Ciro e un buono omaggio del ristorante Alamo, comprensivo di una bottiglia di vino Karmis da scontare sul conto.

“Il fabbisogno di sangue non va in vacanza – ricorda Giorgio Landi, presidente dell’Avis Comunale di Alghero –. Anzi, nei mesi estivi si acuisce, mentre i donatori tendono a diminuire. È proprio in questo periodo che abbiamo più bisogno della solidarietà di tutti. Una donazione può fare la differenza per chi affronta cure complesse, interventi chirurgici o convive con malattie croniche come la talassemia”.

Dopo il primo sabato, le raccolte proseguiranno venerdì 11, venerdì 18 e sabato 26 luglio, sempre negli stessi orari e nella stessa location.

“A chi dona – conclude Landi – va il nostro più sincero grazie. A chi non lo ha mai fatto, il nostro invito a provarci: è un gesto semplice, sicuro e di grande valore umano”.

Per informazioni o per prenotazioni è possibile contattare l’Avis Comunale di Alghero al numero 345 2214212 o via email all’indirizzo alghero.comunale@avis.it. Si consiglia una leggera colazione prima della donazione.