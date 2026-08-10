Paura nella notte a Olmedo, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme di un incendio nella zona del campo sportivo.

L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, quando la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alghero è intervenuta per mettere in sicurezza l’area e spegnere le fiamme.

Arrivati sul posto, i vigili hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare l’incendio e a completare la bonifica dell’area. Fortunatamente non si registrano feriti.