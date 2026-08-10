Tragedia nelle acque di Lampedusa, dove un giovane sub di 29 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un gommone mentre era impegnato in un’immersione.

La vittima è Cristiano Daniele Giamporcaro, 29 anni, regista originario di Caltanissetta. L’incidente è avvenuto nelle acque di Punta Sottile, dove il giovane si trovava per un’immersione.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 29enne sarebbe stato colpito dall’elica dell’imbarcazione. Il gommone, sul quale si trovavano due turisti milanesi, avrebbe raggiunto la zona in cui si trovava il sub senza accorgersi della sua presenza.

Il giovane era segnalato in superficie dalla presenza di un palloncino rosso, utilizzato per indicare la posizione del sub in immersione. Non è ancora chiaro, tuttavia, se e perché l’imbarcazione non abbia individuato la segnalazione.

Le conseguenze dell’impatto sono state devastanti. Il 29enne avrebbe riportato una gravissima lesione a un braccio, quasi reciso dall’elica. Secondo le prime ipotesi, il decesso potrebbe essere stato provocato dal forte dissanguamento, ma saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire con precisione le cause della morte.

Sulla tragedia la Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. I due turisti milanesi proprietari del gommone risultano indagati per omicidio nautico.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire ogni fase dell’incidente e di stabilire eventuali responsabilità nella condotta dell’imbarcazione. Saranno fondamentali gli accertamenti sulla posizione del gommone, sulla segnalazione utilizzata dal sub e sulle condizioni di navigazione al momento dell’impatto.