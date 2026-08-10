La Sardegna si prepara ad affrontare tre giornate nella morsa del caldo intenso. La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature, valido dalle ore 12 di oggi, lunedì 10 agosto 2026, fino alle 18 di mercoledì 12 agosto 2026.

Il caldo interesserà in particolare le zone interne dell’Isola, dove sono previste temperature massime diffusamente molto elevate, con picchi che potranno raggiungere i 42-43°C sulla Piana di Ottana, nel Logudoro e nel Campidano.

Un’ondata di calore che mantiene alta l’attenzione soprattutto nei confronti delle persone più vulnerabili. Per questo motivo restano attivi i servizi di supporto dedicati ad anziani e persone fragili.

Il Pronto Intervento Sociale è operativo 24 ore su 24 al numero 345.6865769. È inoltre attivo lo Sportello di Ascolto telefonico, realizzato in collaborazione con la Croce Rossa, per segnalazioni e richieste di intervento a favore soprattutto di anziani e persone fragili. Il servizio risponde allo 070.0933671, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

I RIFUGI CLIMATICI A CAGLIARI

Per offrire un riparo nelle ore più calde, il Comune di Cagliari ricorda inoltre la presenza dei rifugi climatici, spazi pubblici pensati per garantire condizioni più fresche e confortevoli grazie alla presenza di verde, zone d’ombra e fontanelle.

Tra le aree individuate figurano i parchi di San Michele, Monte Urpinu, Terramaini, Musica, Giovanni Paolo II, Ex Vetreria, Giardini Pubblici, Giardino Sotto le Mura, Orto dei Cappuccini e Bonaria.

Particolare attenzione è rivolta anche a chi lavora all’aperto. L’Amministrazione comunale ricorda infatti che l’ordinanza regionale n. 3 del 17 giugno 2026 ha introdotto specifiche misure di tutela per le lavoratrici e i lavoratori impegnati nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e dell’impiantistica, maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature.

A CAGLIARI È ANCORA ALLERTA ARANCIONE PER GLI INCENDI

Al caldo si aggiunge il pericolo incendi. Per la giornata di lunedì 10 agosto, la Protezione Civile regionale ha diffuso un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio, confermando per il territorio di Cagliari il codice arancione, corrispondente a una pericolosità alta.

L’Amministrazione comunale rinnova quindi l’invito alla massima prudenza e a comportamenti responsabili, per tutelare la propria sicurezza e quella della collettività e prevenire danni al patrimonio ambientale e paesaggistico.

Nei prossimi giorni, dunque, l’Isola dovrà fare i conti con una doppia emergenza estiva: temperature roventi e rischio incendi elevato. Particolare cautela è raccomandata nelle ore più calde, soprattutto per anziani, persone fragili e lavoratori esposti al sole.