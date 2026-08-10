Incidente stradale nelle prime ore della mattina di oggi, lunedì 10 agosto 2026, a Sassari, dove un’auto è finita contro il pilone della sopraelevata all’altezza del quadrivio che dalla SS291 Var immette in via Predda Niedda.

L’allarme è scattato intorno alle ore 6:10, quando una squadra della centrale dei Vigili del Fuoco di Sassari è intervenuta sul posto.

Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura è andata a schiantarsi contro il pilone. Il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo dal mezzo.

Una volta liberato, il conducente è stato immediatamente affidato al personale sanitario del 118, arrivato sul luogo dell’incidente, che ha provveduto al suo trasporto al Pronto Soccorso di Sassari. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle sue condizioni.

Terminate le operazioni di soccorso e di estrazione, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura e dell’area interessata.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, e il personale del 118.