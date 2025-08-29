Attività danneggiate, pali dell’illuminazione pubblica divelti e persino due feriti: all’Argentiera, frazione di Sassari, si fa la conta dei danni dopo la bufera abbattutasi nel pomeriggio di ieri, 28 agosto.

La tempesta improvvisa ha allagato le strade, alcuni locali sono rimasti inagibili per alcune ore e due persone hanno riportato ferite per via degli oggetti spinti dal forte vento.

Nel territorio sono intervenuti ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale per garantire sicurezza ai cittadini e ripristinare la viabilità nelle strade.