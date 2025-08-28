Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la concessione di un assegno straordinario vitalizio a Chiara Vigo, maestra di tessitura del bisso, la cosiddetta seta del mare. Si tratta del sostegno economico previsto dalla legge Bacchelli, riservato a cittadini illustri che si trovino in stato di particolare necessità.

Il bisso è una fibra grezza e preziosa prodotta dagli esemplari adulti di Pinna Nobilis, un mollusco che ricorda un incrocio tra cozze e ostriche e può raggiungere un metro e mezzo di altezza. Questi organismi marini, dichiarati specie in via di estinzione, proliferano nella laguna di Sant’Antioco, nella Provincia del Sud Sardegna.

Chiara Vigo, erede di un’arte millenaria e riconosciuta a livello internazionale per la sua abilità nella lavorazione del bisso, riceverà dunque l’assegno straordinario che le consentirà di continuare a preservare e tramandare questa tradizione unica al mondo.