Grande spavento questa notte a Sassari per una donna di 83 anni, che ha rischiato di morire nel sonno per soffocamento. Un'auto parcheggiata per strada, sotto la sua abitazione, è esplosa dopo essere stata incendiata. Il fumo ha invaso l’appartamento dell’anziana, al piano terra, che si trovava proprio accanto alla vettura.

La malcapitata è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco, che la hanno portata fuori dall'abitazione e affidata alle cure del 118. La donna avrebbe accusato una crisi respiratoria per avere inalato fumo ed è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, in codice giallo.

L'allarme è scattato poco dopo le due, in via Goceano, nel quartiere Monte Rosello. Una Mercedes posteggiata per strada è stata data alle fiamme, e dopo poco istanti è esplosa. La deflagrazione ha danneggiato la facciata della palazzina vicino, e ha divelto la finestra dell'appartamento al piano terra.

I vigili del fuoco sono intervenuti spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza la zona e l'appartamento. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Sassari, che hanno avviato le indagini.